Парабельский район, Томская область, , 08:12 — REGNUM Врачам в Парабельской районной больнице Томской области приходится работать в тяжёлых условиях. Об этом в своём телеграмм-канале написал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Парабельской районной больнице Цитата из видео в телеграмм-канале Владимира Мазура

«Здание старое. На стенах и потолке плесень. Вентиляция формально есть, но фактически — нет. В операционной хирург работает при слабом свете двух ламп. Кабинет анестезиолога сгорел два года назад, до сих пор отремонтировать не могут», — отметил он.

При этом в облздраве рекомендовали медиками «справиться своими силами», в связи с чем медсестры вынуждены сами делать ремонт в палатах — красить, белить и штукатурить без дополнительной оплаты.

Глава региона обещал провести инструментальное обследование здания больницы, по итогам которого провести либо капитальный ремонт, либо построить новое здание. С оборудованием он также пообещал помощь.