Екатеринбург, 8 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Июль 2022 года в Екатеринбурге стал самым сухим месяцем за всё время наблюдения метеорологами, сообщает уральский Гидрометцентр.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

Количество осадков за июль в уральской столице составило 12 мм. Ранее минимальный показатель в 20,2 мм фиксировали в 1889 и 1989 годах.

Отмечается, что месячная температура воздуха в Свердловской области в июле находилась на отметке +18-21 градус, что на 1-2 градуса выше нормы. Жара и дефицит осадков привели к увеличению числа пожаров в регионе. По данным Авиалесоохраны, на 7 августа в Свердловской области действует один природный пожар на площади 100 га.