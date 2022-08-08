Донецк, 8 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. За последние сутки четыре жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

За некалендарные сутки, с 8:00 7 августа до 8:00 8 августа, погибли четыре мирных жителя, ещё 17 получили ранения.

В штабе отметили, среди раненых двое пострадали на минах ПФМ-1 «Лепесток», сброшенных националистами на населённые пункты республики.