Лондон, , 08:07 — REGNUM Крупный схрон с оружием обнаружила в реке семья, отправившись отдыхать в Лайнар-парк на юге Лондона. Об этом 8 августа сообщило издание Independent.

Лондон (сс) Ray in Manila

32-летний отец семейства с тремя детьми и их друзьями совершали заплывы на реке, когда один из подростков наступил в воде на некий металлический предмет. Мальчик вытащил находку на берег и оказалось, что это магазин, но без патронов.

Мужчина и дети начали нырять в месте первой находки и в итоге нашли тайник с 11 единицами огнестрельного оружия. Среди находок были пулемёт «Узи» израильского производства и револьвер. Кроме того, в схроне были разобранные пистолеты, патроны, не менее десяти магазинов и предметы, которые названы «потенциально взрывоопасными».

На место происшествия вызвали полицию, которая изъяла все обнаруженные в подводном схроне предметы. Отмечается, что расстроенные таким резко прервавшимся отдыхом британцы заявили, что им «хотелось бы, чтобы это был просто плохой сон».

Сотрудники полиции пытаются установить, кто и когда решил припрятать оружие на дне реки.

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