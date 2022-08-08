Пхеньян, , 08:08 — REGNUM Российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом пока не пришла в норму, сообщает 8 августа ТАСС.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам посла, начиная с 29 июля больше не фиксируется новых случаях заболеваний, и по состоянию на 2 августа имеется всего 95 больных, проходящих лечение.

Однако несмотря на эти цифры, а также на то, что в стране произошли послабления в противоэпидемическом режиме, в частности, в парках заработали детские аттракционы, ситуация пока нельзя назвать нормализовашейся. Основная часть противоэпидемических мероприятий продолжает сохраняться. Проводятся вакцинации, обязателен масочный режим. И, самое главное, отметил посол, границы страны продолжают быть закрытыми.

Напомним, что с конца апреля в КНДР стали фиксироваться массовые случаи заболевания, называемого официальными структурами Северной Кореи «неизвестной лихорадкой».

Читайте ранее в этом сюжете: В КНДР за сутки выявили свыше 300 случаев неизвестной лихорадки