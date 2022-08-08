Чебоксары, 8 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Чувашии снижается уровень общего иммунитета к ковиду, при этом оставаясь выше среднероссийского показателя. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По последним данным (на 5 августа), вакцинацией от COVID-19 в регионе охвачены 728 293 жителя республики, что на 1739 человек больше, чем было неделей ранее (на 31 июля). Из них два компонента получили 692 128 человек, в том числе за неделю завершили вакцинацию 793 жителя.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составил 9,3%, в то время как в целом по России — 8,6%. Недельный спад составил 2,2%.

Напомним, 1 июля уровень общего иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 17,7%, на 3 июня показатель оценивался в 29,3%, 20 мая достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля, 25 и 4 марта составлял соответственно 41,5%, 42,3% и 46,9%.

Отметим, ранее глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявлял, что в республике значительно возросло количество вновь заражающихся коронавирусом, связав это «с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых» в Краснодарском крае и Крыму.

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Как сообщало ИА REGNUM , с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 82 766 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 77 540 пациентов, умерли от ковида 4655 человек.