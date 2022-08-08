Чернушка, Пермский край, 8 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Чернушке Пермского края на детской площадке жители обнаружили чёрного скорпиона. В соцсети появилось сначала фото, а впоследствии и видео, подтверждающее, что насекомое живое.

(сс) Per-Anders Olsson Скорпион

Пермяки были встревожены появлением скорпиона на улице и задавались вопросом, насколько он опасен. Первоначально комментаторы предположили, что скорпион ненастоящий, а игрушка. Однако позже в интернете появилось видео, где насекомое активно двигается.

Пермяки предположили, что кто-то приобрел экзотическое насекомое, которое или выбросил, или потерял.

«Всякую дрянь тащат, храните у себя дома, а если и даже не настоящий, никому в голову не пришло, как на это могут отреагировать люди?» — возмутилась Елена Б.

«Согласен. Мы даже не знаем, как с ними обращаться», — вторит Данил М.

«Привезли, так смотрите за монстром!» — оставил комментарий Анатолий М.

«Подобные водятся на югах России. Мигреликусы! У меня такой был. Не опасен! Euscorpius Mingrelicus. Возможно, и добрались до нас. В прошлом году в Чернушке кто-то встречал богомола, они тоже на югах водятся», — отметил Алексей Х.

Стоит отметить, чёрный скорпион в длину достигает 50 мм. Обитает на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Иране, Афганистане и Восточной Индии. Основные места обитания вида — это сухие песчаные районы.