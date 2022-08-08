Белгород, , 07:58 — REGNUM В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 22 августа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён (в регионе) ещё на две недели (до 22 августа)», — написал он в телеграм-канале.

Также «жёлтый» уровень террористической опасности был продлен в Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации Белгородская область многократно подвергается обстрелам со стороны Украины. Атаки происходят на приграничные сёла, пострадала также нефтебаза в Белгороде, а после обстрела «Точкой-У» повреждён один из центральных кварталов города.

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