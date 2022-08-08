Белгород, 8 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлили до 22 августа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Жёлтый уровень террористической опасности продлён (в регионе) ещё на две недели (до 22 августа)», — написал он в телеграм-канале.

Также жёлтый уровень террористической опасности был продлен в Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации Белгородская область многократно подвергается обстрелам со стороны Украины. Атаки происходят на приграничные сёла, пострадала также нефтебаза в Белгороде, а после обстрела «Точкой-У» повреждён один из центральных кварталов города.

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