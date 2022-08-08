Уфа, , 07:57 — REGNUM Пятый класс пожарной опасности ожидается в лесах Башкирии. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Берегите лес от пожара!» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Сообщается, что в Башкирии в результате высокой температуры воздуха сохраняется опасность возникновения лесных пожаров. Так, 8 августа 2022 в лесах республики прогнозируются третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.

Отмечается, что четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Федоровском, Бакалинском, Белокатайском, Стерлитамакском, Бурзянском, Дюртюлинском, Зилаирском, Караидельском, Мелеузовском, Куюргазинском, Буздякском, Стерлибашевском и Янаульском районах.

Сообщается, что пятый класс пожароопасности прогнозируется в Бирском, Аскинском, Архангельском и Кушнаренковским районах.

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