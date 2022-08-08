Майминский район, Алтай, , 07:56 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район (+16), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также зарегистрированы в Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Усть-Канском, Улаганском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 35 487.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 673, в том числе 623 — от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов за весь период – 34 376», — отметили в ведомстве.