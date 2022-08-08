Владивосток, 8 августа, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Опасные погодные явления прогнозируются на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) 8 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС России, ссылаясь на информацию Гидрометцентра.

ИА REGNUM Ливень

По данным синоптиков, в Амурской области ожидаются очень сильные дожди и ливни с грозами, в Еврейской АО — очень сильные дожди, сильные ливни, ветер усилится до 20 м/с. В Хабаровском и Приморском краях прогнозируются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление ветра до 17-22 м/с.

Жителей ДФО просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели в части регионов России ожидается жара до +40 °С.

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