с. Ивановка, , 07:48 — REGNUM В семи муниципалитетах Амурской области топит дома и придомовые территории из-за сильных дождей. В регионе ввели режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе правительства Приамурья.

Паводок в Иркутской области МЧС

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В области подтоплены 82 жилых дома и 200 приусадебных участков. Эвакуированы с залитых водой территорий 158 человек, в том числе 49 детей. Самая сложная ситуация в Зейском районе, там от паводка пострадали 77 домов и 154 приусадебных участка.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введен региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме. Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области и Главного управления МЧС России по Амурской области. Сейчас людям помогают 153 спасателя, на территориях работает 38 единиц техники, 14 плавсредств, 2 плавающих транспортера ПТС-М. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 77 жилых домов и 130 придомовых территорий подтоплены в селе Ивановка. Жителей населённого пункта на лодках перевозят в село Овсянка, там открыт пункт временного размещения людей.

Транспортное сообщение невозможно с 32 населёнными пунктами Приамурья.