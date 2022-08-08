с. Ивановка, 8 августа 2022, 07:48 — REGNUM В семи муниципалитетах Амурской области топит дома и придомовые территории из-за сильных дождей. В регионе ввели режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе правительства Приамурья.
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В области подтоплены 82 жилых дома и 200 приусадебных участков. Эвакуированы с залитых водой территорий 158 человек, в том числе 49 детей. Самая сложная ситуация в Зейском районе, там от паводка пострадали 77 домов и 154 приусадебных участка.
Как сообщало ИА REGNUM, 77 жилых домов и 130 придомовых территорий подтоплены в селе Ивановка. Жителей населённого пункта на лодках перевозят в село Овсянка, там открыт пункт временного размещения людей.
Транспортное сообщение невозможно с 32 населёнными пунктами Приамурья.