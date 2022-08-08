Санья, Китай, 8 августа, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Международный аэропорт Санья Феникс отменил все входящие и исходящие рейсы на 7 августа, чтобы обуздать новую вспышку COVID-19, которая быстро распространилась в курортном городе с тех пор, как 1 августа обнаружен первый случай заболевания, сообщает газета China Daily.

Михаил Демиденко Контроль температуры на улице в Санья

По данным местного штаба по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19, в городе, расположенном на южной оконечности острова Хайнань, с 1 по 6 августа было зарегистрировано в общей сложности 615 подтвержденных локальных случаев передачи инфекции и 212 бессимптомных носителей.

С утра 6 августа был введен карантин по всему городу. В то время как услуги по основным социальным операциям, профилактике эпидемий и борьбе с ними, а также чрезвычайным ситуациям были полностью обеспечены, общественное движение в настоящее время находится под строгим контролем, и все услуги общественного транспорта были приостановлены.

С первым подтвержденным случаем COVID-19, обнаруженным в Санье 6 августа, новая вспышка распространилась по всему острову Хайнань. По данным Комиссии здравоохранения провинции Хайнань, общее число подтвержденных локальных случаев местной и бессимптомных носителей достигло 723 и 237 соответственно по состоянию на полночь 6 августа.

Группы поддержки совместного механизма Госсовета КНР по предотвращению и контролю прибывают на Хайнань из провинций Гуандун, Сычуань, Шанхай, Цзянсу и Цзянси, чтобы помочь справиться с развивающейся ситуацией в островной провинции.