Токио, 8 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. О намерении Японии сохранить принадлежащую её компаниям долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» заявил на пресс-конференции японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает 8 августа РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам министра, после указа президента России Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями, в том числе и в проекте «Сахалин-1», японское правительство намерено «уточнить детали».

Хагиуда подчеркнул, что для Японии чрезвычайно важен российский проект как источник поставок нефти за пределами Ближнего Востока, от которого страна сейчас зависит на 90%.

«Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии. <…> Компании «Сахалина-1» не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет», — сказал министр.

Напомним, что 5 августа президентом России Путиным был подписан указ о специальных экономических мерах в финансовой сфере и топливно-энергетическом комплексе в связи с недружественными действиями ряда стран и международных организаций.