Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM На водоёмах Свердловской области с начала лета зафиксированы 60 происшествий. Утонул 41 человек, в том числе девять детей, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Основной причиной гибели взрослых на воде становится алкогольное опьянение. Дети чаще всего гибнут из-за отсутствия присмотра со стороны взрослых.

В МЧС отмечают, что люди гибнут на несанкционированных для купания местах, и призывают свердловчан быть более бдительными во время нахождения на водоёме.