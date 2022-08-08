Пекин, , 07:41 — REGNUM Администрация гражданской авиации Китая сократила время приостановки международных рейсов, связанных со случаями COVID-19, с 7 августа, чтобы лучше способствовать экономическому развитию и международным обменам, сообщает газета China Daily.

Авиарейс Alex Ranaldi

Согласно последнему уведомлению, опубликованному администрацией 7 августа, если у авиакомпании будет пять подтвержденных случаев заражения COVID-19 на одном входящем рейсе, а число подтверждённых случаев достигнет 4% от общего числа прибывающих пассажиров, рейс будет приостановлен на одну неделю. Рейс будет приостановлен на две недели, если это число достигнет 8%. Приостановленный рейс не должен использоваться для других маршрутов.

В начале апреля 2021 года администрация обновила свой «механизм автоматического прерывания» на регулярных международных пассажирских рейсах в соответствии с национальной политикой по борьбе с эпидемиями и профилактике.