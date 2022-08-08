Ульяновск, 8 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз снизился уровень коллективного иммунитета к ковиду. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По оперативной информации (на 5 августа), в Ульяновской области привились от ковида 743 934 жителя, что на 3349 человек больше, чем было неделей ранее (29 июля). Число получивших оба компонента прививки увеличилось на 763 человек и достигло 692 838 жителей.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составил 6,6%. Это на 2% меньше по сравнению с общероссийским показателем и на столько же снизился уровень за неделю в регионе (8,6%).

Напомним, что 1 июля общий иммунитет к ковиду в Ульяновской области составлял 15,4%, 3 мая достигал 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%. Более трёх месяцев назад (на 15 апреля) данный показатель оценивался на уровне 51,1%

Отметим, что рост выявляемых случаев заражения коронавирусом начал резко расти последние пять суток: с 35 случаев 2 августа до 86 случаев по итогам 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области проведено о 2 206 311 лабораторных тестов на коронавирус, по результатам которых подтверждено 204 783 случая заражения коронавирусом, вылечились 199 417 человек, скончались 4725 ковид-пациентов.