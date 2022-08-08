Гавана, 8 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Взрыв резервуара произошёл на нефтебазе в кубинской провинции Матанас, где уже более двух суток полыхает пожар. Об этом 8 августа сообщила газета Granma.

mikegi Взрыв

Взрыв произошёл около 23:30 по местному времени 7 августа (06:30 мск 8 августа). Состояние резервуара, ближе всех находившегося к взорвавшемуся, неизвестно. На настоящий момент уничтожено уже два из восьми резервуаров на нефтебазе.

Напомним, пожар на нефтехранилище в провинции Матансас начался вечером 5 августа после удара молнии в один из резервуаров. В результате пожара погиб один человек, пострадал 121 человек. Ещё 17 человек числятся пропавшими без вести. Куба запросила помощь международного сообщества для борьбы с пожаром.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия находится в контакте с Кубой по вопросам тушения пожара на нефтехранилище.