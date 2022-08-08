Пекин, 8 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Посланники из 30 исламских стран посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая с 1 по 5 августа по приглашению Министерства иностранных дел КНР, сообщает 7 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Синьцзян

Дипломаты из таких стран, как Алжир, Саудовская Аравия, Ирак, Йемен и Пакистан, посетили региональную столицу Урумчи, округи Кашгар и Аксу, ознакомившись с экономическим и социальным развитием региона.

Они стали свидетелями достижений Синьцзяна в социальной стабильности, экономическом развитии, улучшении условий жизни людей, религиозной гармонии и культурном процветании, выразив надежду на углубление обменов и сотрудничества с регионом.

«Здешние фрукты такие сладкие, как и жизнь здешних людей», — сказал посол Алжира в Китае Хассан Рабехи , добавив, что во время этого визита он познакомился с реальной ситуацией в Синьцзяне, где права людей всех этнических групп хорошо защищены.

По его словам, Алжир надеется на расширение сотрудничества с Синьцзяном в области строительства инфраструктуры, развития современного сельского хозяйства, образования и научных исследований.

Посол Саудовской Аравии в Китае Абдулрахман Ахмад Х. Альхарби сказал, что достижения Синьцзяна замечательны, а его связи с миром становятся все теснее. По словам посла, Саудовская Аравия готова продолжать укреплять сотрудничество с Синьцзяном, эффективно использовать преимущества обеих сторон и больше инвестировать в технологии, знания и другие области.

Посол Брунея в Китае Пехин Дато Рахмани сказал, что после многих лет усилий Синьцзян добился замечательных успехов в развитии. Люди всех этнических групп здесь живут вместе в гармонии и пользуются свободой вероисповедания. Средства к существованию людей также улучшились.