Оренбург, , 07:35 — REGNUM Под Оренбургом в автоаварии погиб один человек. По данному факту полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП 40.мвд.рф

По данным ведомства, вечером 7 августа женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справилась с управлением. В результате машина врезалась в «Ладу Весту», которая двигалась во встречном направлении.

Водитель «Лады Гранты» скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажирка автомобиля «Лада Веста» получила травмы и госпитализирована.

Добавим, за первое полугодие 2022 года на территории Оренбуржья жертвами ДТП стали 19 человек. Смертность по причине автоаварий выросла вдвое по сравнению с прошлым годом.