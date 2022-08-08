Владивосток, , 07:32 — REGNUM Запущено транспортное сообщение между портами Владивостока и Донхэ в Южной Корее, остановленное из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Пассажиров будут перевозить на паромах, сообщил телеграм-канал представительства МИД России в столице Приморского края.

Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

«После нескольких фальстартов паромное сообщение Донхэ-Владивосток-Донхэ открыто для всех», — говорится в сообщении.

Первое судно отправиться из Владивостока в южнокорейский порт 9 августа. Пассажиров примут на борт только при наличии визы и ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, паромные перевозки из Владивостока в Донхэ были приостановлены два года назад из-за пандемии COVID-19.