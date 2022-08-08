Париж, , 07:29 — REGNUM Журнал Causeur, ссылаясь на французский военный источник, сообщил о том, что Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных помощников.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, американская армия «была рядом» с вооружёнными силами Украины (ВСУ) с самого начала боевых действий: «Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Пентагон «как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине, пишет РИА Новости.

Источник отметил, что такие наёмники действуют «повсюду, на всех полях сражений».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам наёмника из Австралии Мэтта Роу, ВСУ отправляют на передовую новобранцев без надлежащей боевой подготовки.

Читайте также: Военный инструктор из Австралии оценил подготовку новобранцев ВСУ