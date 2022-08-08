Кемерово, , 07:37 — REGNUM Кемеровский арбитраж частично удовлетворил иск Южно-Сибирского управления Росприроднадзора к угольному разрезу, существенно сократив сумму требований — с 385 млн рублей до 19,3 млн рублей. Она фигурирует как ущерб, причинённый реке Большой Кийзас. Вердикт судьи Сарафанниковой ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья решила взыскать с ООО «Разрез Кийзасский» в доход соответствующего бюджета 19 325 760 рублей 99 копеек. В остальной части требований было отказано.

Управление обосновало свои претензии результатами внеплановой проверки, которая установила, что в июне 2019 года произошла деформация основания участка отвала пород «Северный» (Межучастковый) в границах земельного отвода ООО «Разрез Кийзасский», что привело к перекрытию реки. Это и стало основанием для иска.

Суд в итоге зачёл затраты на рекультивацию земель лесного фонда на сумму 224 297 664,89 рублей, включая затраты на расчистку береговых полос р. Большой Кийзас. Итоговая сумма иска судом была снижена.