Кемерово, 8 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Кемеровский арбитраж частично удовлетворил иск Южно-Сибирского управления Росприроднадзора к угольному разрезу, существенно сократив сумму требований — с 385 млн рублей до 19,3 млн рублей. Она фигурирует как ущерб, причинённый реке Большой Кийзас. Вердикт судьи Сарафанниковой ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Судья решила взыскать с ООО «Разрез Кийзасский» в доход соответствующего бюджета 19 325 760 рублей 99 копеек. В остальной части требований было отказано.

Управление обосновало свои претензии результатами внеплановой проверки, которая установила, что в июне 2019 года произошла деформация основания участка отвала пород «Северный» (Межучастковый) в границах земельного отвода ООО «Разрез Кийзасский», что привело к перекрытию реки. Это и стало основанием для иска.

Суд в итоге зачёл затраты на рекультивацию земель лесного фонда на сумму 224 297 664,89 рублей, включая затраты на расчистку береговых полос р. Большой Кийзас. Итоговая сумма иска судом была снижена.