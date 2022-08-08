Балаково, Саратовская область, 8 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при строительстве парка в городе Балакове Саратовской области «явно кто-то руки погрел». К соответствующему выводу он пришел после посещения объекта, сообщается 8 августа в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

О создании городского парка «Центральный» Володина попросили жители. Для этого выделялись привлеченные средства. После увиденного председатель Госдумы раскритиковал работы. Он отметил, что освоение средств есть, но на деле парка нет. Володин не исключает привлечение контрольно-надзорных органов для исправления ошибок местных властей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в микрорайоне Авиатор города Саратова появится новый сквер, где будут предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны, мемориальный комплекс работникам Саратовского авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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