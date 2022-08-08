Оренбург, , 07:21 — REGNUM В Оренбургской области в ближайшие дни ожидается сильная жара. С 8 по 10 августа воздух прогреется до 34°C, сообщает гидрометцентр.

Перед грозой. Работа Сергея Калинина, п. Пижма © Фотоконкурс «Русская цивилизация»

Если в центральных и западных районах 8 августа обойдётся без существенных осадков, то на восток региона придёт гроза и кратковременный дождь. В последующие два дня (9-10 августа) осадков не ожидается.

На территории Оренбуржья властвует ветер северо-восточного направления. Порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.