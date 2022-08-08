Оренбург, 8 августа, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ближайшие дни ожидается сильная жара. С 8 по 10 августа воздух прогреется до 34°C, сообщает гидрометцентр.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Перед грозой. Работа Сергея Калинина, п. Пижма

Если в центральных и западных районах 8 августа обойдётся без существенных осадков, то на восток региона придёт гроза и кратковременный дождь. В последующие два дня (9-10 августа) осадков не ожидается.

На территории Оренбуржья властвует ветер северо-восточного направления. Порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.