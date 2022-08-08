Ульяновск, 8 августа, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает значительно расти количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие обновлённые данные публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, 7 августа в Ульяновской области заражение коронавирусом официально подтверждено у 94 жителей, что на восемь больше (86 заболевших), чем было выявлено 6 августа. Суточный прирост составил 9,3%.

Всего с начала пандемии сделано 2 206 311 лабораторных исследований на коронавирус. По данным оперативного штаба России, в Ульяновской области охват тестированием на SARS-CoV-2 не соответствует нормативному показателю.

Отметим, что всего в Ульяновской области официально выявлено 204 783 случая заражения коронавирусом, выздоровели 199 417 человек, умерли 4 725 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, рост выявляемых случаев заражения коронавирусом начал резко расти последние пять суток: с 35 случаев инфицирования по итогам 2 августа до 86 случаев заражения по итогам 6 августа. Таким образом, за это время заболеваемость возросла почти в 2,7 раза.