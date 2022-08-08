Токио, 8 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Использование беспилотных летательных аппаратов для усиления охраны публичных мероприятий с участием высокопоставленных лиц предложили в Японии после убийства Синдзо Абэ. Об этом 8 августа сообщил телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Уточняется, что с помощью беспилотников предлагается сотрудникам спецслужб вести наблюдение за территорией. Утверждается, что такой мониторинг с воздуха позволит своевременно отреагировать на подозрительную активность или возможное нарушение и пресечь их.

Кроме того, для рассмотрения было предложено использовать пуленепробиваемые прозрачные экраны, чтобы защитить политиков и высокопоставленных чиновников. Недостатком такой конструкции является её большой вес и низкая мобильность. Сейчас разрабатывается способ для быстрого перемещения таких экранов в случае, если график мероприятия этого потребует.

Напомним, нападение на экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло 8 июля в городе Нара. Политик получил смертельные ранения и скончался в больнице. Убийца был задержан на месте преступления. В связи с убийством Абэ встал вопрос об обеспечении должным образом безопасности мероприятий с участием политических деятелей.