Вашингтон, 8 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Почти 40% опрошенных американцев не желают, чтобы во главе США находились ни Джозеф Байден, ни Дональд Трамп, сообщает 7 августа thehill.com.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

Такие данные были получены в результате проведённого Yahoo News опроса. Проводившие опрос отметили крайний пессимизм американцев.

37% зарегистрированных избирателей в обеих партиях заявили, что переизбрание Трампа будет «худшим событием» для страны, а 35% думают так же, если Байден снова будет баллотироваться в 2024 году.

85% демократов и 25% республиканцев выступают против кандидатуры Трампа в 2024 году по сравнению с 43% демократов и 84% республиканцев, выступающих против Байдена.

Около трёх четвертей демократов считают, что переизбрание Трампа будет «самым худшим», в то время как около трёх четвертей республиканцев считают, что переизбрание Байдена будет таким же.

Если бы выборы 2024 года состоялись сегодня в рамках повторения выборов 2020 года, 41% избирателей заявили бы, что поддержали бы Байдена, а 39% заявили бы, что поддержали бы Трампа.

Напомним, что на президентских выборах 2020 года Байден победил, набрав 51,3%, против 46,9% у Трампа.