Мадрид, , 07:10 — REGNUM Группа родственников заключенных ЭТА под названием Etxerat потребовала перевода последних в тюрьмы, находящиеся в Стране Басков. Об этом пишет агентство EFE.

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Заявления прозвучали в ходе различных демонстраций, организованных на пляжах различных прибрежных городов Страны Басков, как это происходит каждый год летом.

На мероприятии, состоявшемся в Сан-Себастьяне, представитель Etxerat Шочилт Карасаторре напомнил журналистам, что из 180 заключенных террористической группировки «41 все еще находится <…> в других отдаленных испанских тюрьмах, за пределами Страны Басков».

Он также напомнил, что ещё 17 человек находятся во французских тюрьмах.