Мадрид, 8 августа, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Группа родственников заключенных ЭТА под названием Etxerat потребовала перевода последних в тюрьмы, находящиеся в Стране Басков. Об этом пишет агентство EFE.

en.wikipedia.org Боевики ЭТА

Заявления прозвучали в ходе различных демонстраций, организованных на пляжах различных прибрежных городов Страны Басков, как это происходит каждый год летом.

На мероприятии, состоявшемся в Сан-Себастьяне, представитель EtxeratШочилт Карасаторре напомнил журналистам, что из 180 заключенных террористической группировки «41 все еще находится <…> в других отдаленных испанских тюрьмах, за пределами Страны Басков».

Он также напомнил, что ещё 17 человек находятся во французских тюрьмах.