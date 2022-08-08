Москва, 8 августа, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск к Eflen Constructions Limited, взыскав многомиллиардный долг в пользу АО «Московский областной банк». Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В пользу банка взыскали долг и проценты по опционным контрактам от 2012 года на основании соглашения об уступке прав. Общая сумма иска превысила 4,4 млрд рублей.

Напомним, дело инициировано в июне 2022 года. В 2003–2014 годы в России работал дочерний актив офшора — компания «Эфлен», но позднее она была ликвидирована.

Помимо этого, офшор с таким же названием выступал в роли кредитора футбольного клуба «Динамо».