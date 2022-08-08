Чебоксары, , 07:06 — REGNUM В Чувашии 13-летнго школьника подозревают в наезде на ребёнка. Правоохранители полагают, что он взял транспорте средства без спроса отца, а после совершения ДТП скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным полиции, авария произошла вечером 4 августа в одной из деревень Канашского района. Разбирательства начались после того, как неустановленным водителем мопеда был сбит пятилетний ребёнок. Мальчика доставили для обследования в республиканскую детскую клиническую больницу в Чебоксарах, госпитализация не потребовалось.

В полиции установили личность подозреваемого: им оказался 13-летний школьник. По версии МВД по Чувашии, подросток без спроса взял ключи от принадлежащего отцу мопеда, а после происшествия поставил его обратно в сарай, ничего не сказав родителям.

По факту ДТП проводится проверка, к которой подключатся и инспекторы по делам несовершеннолетних. Будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Напомним, что ранее резонансное ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Алатыре в 2021 года. Горожанку вместе с её несовершеннолетней знакомой оштрафовали за угон автомобиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло в Чувашии на мосту в Ядринском районе. По данным полиции, при столкновении двух транспортных средств два человека умерли, ещё четверо получили травмы.

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