Якутск, , 07:03 — REGNUM Жителя Якутска обвинили в выкладывании в социальную сеть художественных фильмов без согласия правообладателя. Ущерб от его действий оценили в 25 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

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Мужчина загружал в фильмы в соцсеть с телефона. Восемь видеозаписей он выложил в период с февраля по апрель 2020 года. В отношении якутянина возбудили уголовное дело по статье 146 УК РФ («незаконное использование авторских прав, совершенное в особо крупном размере»). Расследование завершено, утверждено обвинительное заключение, которое будет передано в суд.

«Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 25 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Апатитский городской суд поставил точку в деле о незаконном использовании изображений героев мультсериала «Свинка Пеппа». Использовавшая изображения в своих целях жительница города заплатила 60 тыс. рублей по решению инстанции.