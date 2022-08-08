Москва, 8 августа, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Банк может забрать ваши деньги, если вы не можете доказать их происхождение. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По её словам, заморозка счёта или части находящейся на нём суммы — явление нетипичное, но встречающееся. Банк имеет для этого ряд законных оснований.

Такая ситуация может произойти, если клиент банка постоянно получает на свой счёт суммы от разных физических и юридических лиц и при этом не фиксирует их как доходы от предпринимательской деятельности или не проясняет источник средств другим образом.

«В этом случае банк может заморозить счёт и запросить источник происхождения денег», — цитирует Ермилову «Прайм». Свои действия он мотивирует тем, что у него вызывает подозрение, не идёт ли в данном случае речь о незаконной предпринимательской деятельности.

Впрочем, по словам эксперта, это не является массовым явлением. Чаще банк замораживает долги по судебному решению и на основании исполнительного производства. Это могут быть долги по алиментам, ЖКХ и кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, за год долги граждан России за ЖКУ выросли на 7,6%.

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