Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Свердловской области в июле было зарегистрировано 268 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГИБДД Главного управления МВД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

40 человек погибли в таких авариях. Ещё 347 были ранены. Из числа несовершеннолетних смертельные травмы получили пятеро, в том числе двое были в возрасте до 16 лет. Ранения получили 109 несовершеннолетних, в том числе 49 возрастом до 16 лет.

В результате аварий было повреждено 436 транспортных средств, отметили в ведомстве.

Добавим, в июле 2021 года было зафиксировано 248 ДТП. Тогда на дорогах Свердловской области погибли 25 человек. А за июнь 2016 года произошло 216 дорожных аварий. Погибли 29 граждан.