Екатеринбург, 8 августа, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Свердловской области в июле было зарегистрировано 268 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГИБДД Главного управления МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

40 человек погибли в таких авариях. Ещё 347 были ранены. Из числа несовершеннолетних смертельные травмы получили пятеро, в том числе двое были в возрасте до 16 лет. Ранения получили 109 несовершеннолетних, в том числе 49 возрастом до 16 лет.

В результате аварий было повреждено 436 транспортных средств, отметили в ведомстве.

Добавим, в июле 2021 года было зафиксировано 248 ДТП. Тогда на дорогах Свердловской области погибли 25 человек. А за июнь 2016 года произошло 216 дорожных аварий. Погибли 29 граждан.

В ведомстве отмечают, что сотрудники ГИБДД принимают все меры для предотвращения аварий, но без помощи граждан обстановка не улучшится.

«Все мы в качестве водителей, пассажиров или пешеходов участники дорожного движения, поэтому призываем вас оказать воздействие на родственников, близких, чтобы они соблюдали ПДД», — подчёркивают представители ГИБДД.

Также в ведомстве добавляют, что дорога сопряжена с опасностью и на ней важна культура поведения. Здесь не должно быть места безразличию, самоуверенности, полумерам и неуважению других участников дорожного движения. Необходимо везде и всегда оставаться не бездумным механизмом, а сознательным человеком.

«Дорога не терпит нарушений и, как правило, отбирает жизнь», — отметили в ГИБДД.