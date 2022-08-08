Мадрид, , 06:53 — REGNUM Испания выступает за «диалог и дипломатию» между США и Китаем, отношения которых переживают эскалацию напряженности после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

«Мы выступаем за сохранение статус-кво в Тайваньском проливе, так же как и за политику «одного Китая», но все, что связано с эскалацией военных мер, никогда не приводит ни к чему положительному», — сказал Альбарес.

Министр сопровождает короля Испании Филиппа VI на инаугурации избранного президента Колумбии Густаво Петро.