Новосибирск, 8 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Донецке проблемы с водой. Об этом сообщил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый депутат). По его словам, после очередных обстрелов уже долгое время воды в значительной части города нет совсем.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Вода. В мирное время кажется, что может быть банальнее и проще. Открыл кран — налил. Не нужна — выплеснул. Ценность воды понимаешь на Донбассе, — написал Антонов в своём телеграм-канале. — Вот теперь и в Донецке с водой беда. После очередных обстрелов вот уже долгое время воды в значительной части города нет совсем. Обещают со дня на день. Но пока это остаётся большой проблемой — ни постирать, ни помыться, ни, простите, в туалет сходить. И так неделями. Катастрофа эта создается украинскими войсками сознательно, и те, кто это придумал, рано или поздно будут найдены и пойдут под трибунал».

Он уточнил, что «пока коммунальные службы под обстрелами восстанавливают разрушенную инфраструктуру и строят водоводы, людям остаётся ждать и беречь каждую каплю драгоценной влаги».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Новосибирска Ростислав Антонов назначен советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам.

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