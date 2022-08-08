Пекин, 8 августа 2022, 06:51 — REGNUM Часть акватории Бохайского залива была закрыта для проведения военных учений управлением обеспечения безопасности на море Китая. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что учения будут проводиться в период с 8 августа по 8 сентября. В зоне учений будут выполняться военные задачи. Вход в эту зону категорически запрещён.
Военные учения с ежедневными боевыми стрельбами командование Восточного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводит в акватории Жёлтого моря в период с 6 по 15 августа. Военные манёвры проходят в шести зонах вокруг Тайваня.
Ранее ИА REGNUM сообщало о продолжении командованием НОАК совместных учений по боевой подготовке в водах и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань
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