Пекин, 8 августа, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Часть акватории Бохайского залива была закрыта для проведения военных учений управлением обеспечения безопасности на море Китая. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Уточняется, что учения будут проводиться в период с 8 августа по 8 сентября. В зоне учений будут выполняться военные задачи. Вход в эту зону категорически запрещён.

Военные учения с ежедневными боевыми стрельбами командование Восточного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводит в акватории Жёлтого моря в период с 6 по 15 августа. Военные манёвры проходят в шести зонах вокруг Тайваня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продолжении командованием НОАК совместных учений по боевой подготовке в водах и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань