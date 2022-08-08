Богота, , 06:49 — REGNUM Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Латинская Америка займет важное место в повестке дня его страны, когда она примет председательство в ЕС во второй половине 2023 года. Об этом пишет агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

По словам, министра этот вопрос он уже обсуждал с несколькими президентами и министрами иностранных дел Латинской Америки, с которыми он беседовал в Боготе.

Альбарес сопровождает короля Испании Филиппа VI на инаугурации избранного президента Колумбии Густаво Петро.