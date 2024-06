Далянь, Китай, 8 августа, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая была успешно установлена последняя погружная секция подводного туннеля в заливе Даляньвань, первого крупномасштабного подводного туннеля через море в северном Китае, сообщает 7 августа газета China Daily.

JesseW900 Далянь, Китай

Погружной тоннель имеет длину 3035 метров и состоит из 18 секций, которые были успешно установлены в течение 20 месяцев. Компания First Harbor Engineering Co, входящая в состав China Communications Construction Co., заявила, что установила новый рекорд скорости монтажа в истории подводных трубных туннелей через море.

Этот туннель является самым северным в своем роде в Китае. Ожидается, что это будет новая скоростная автомагистраль направления север-юг для прибрежного города Далянь.