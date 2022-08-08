Иркутск, 8 августа, 2022, 06:43 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 8 августа известило о задержании по коррупционной статье и обысках у начальника РЭО ГИБДД МУ МВД России «Братское» и других должностных лиц.

geralt ГИБДД

По версии следствия, в августе 2019 года начальник РЭО ГИБДД МУ МВД России «Братское», действуя группой лиц с другими должностными лицами своего подразделения, получил денежные средства в виде взятки в размере 68 000 рублей за совершение незаконных действий — за организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения кандидатами, которым для получения правильных ответов выдавались технические средства для удаленной помощи консультантом, отвечающим за подготовку к экзамену. В преступную схему также был вовлечен местный коммерсант.

Данная преступная группа действовала с 2019 года по настоящее время, получение взятки в августе 2019 года, это лишь один из преступных эпизодов.

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Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, проверяется информация о многомиллионных суммах сумах взяток, прошедших через преступную группу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области и во взаимодействии с органами собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM в Пермском крае руководителю краевого управления ФССП вменяют множество эпизодов получения взятки, а также злоупотребление должностными полномочиями и организацию мошенничества.

Следователи полагают, что чиновник якобы действовал в составе организованной группы и допустил незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам и удостоверений с последующим взысканием денег с расчётных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего со счетов было списано не менее 222 млн рублей.

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