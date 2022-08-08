Мадрид, 8 августа 2022, 06:41 — REGNUM Профсоюзы Испании призвали сотрудников Ryanair принять участие в новой забастовке, третьей за лето 2022 года, из-за отказа компании вести переговоры по новому коллективному договору. Об этом пишет агентство EFE.
В частности, профсоюзы USO и Sitcpla призвали 1600 работников, принадлежащих компаниям Ryanair, Crewlink и Workforce, к 24-часовому прекращению работы с 8 по 11 августа включительно.
Отмечается, что в среднем забастовка ежедневно может затрагивать 130 600 пассажиров.