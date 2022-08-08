Пекин, , 06:37 — REGNUM Командование Восточного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продолжило свои совместные учения по боевой подготовке, как и планировалось, в водах и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, сообщает 8 августа газета China Daily.

Корвет типа 056 ВМС НОАК 樱井千一

Основное внимание 7 августа было уделено проверке возможностей применения совместных огневых средств для поражения наземных целей и поражения воздушных целей большой дальности. Военно-воздушные сил развернули несколько типов боевых самолетов, включая самолеты раннего предупреждения, бомбардировщики, самолеты РЭБ, истребители-бомбардировщики и истребители для проведения учений по таким боевым задачам, как совместная разведка, операции по контролю воздушного пространства, удары по наземным целям, а также поддержка и прикрытие с воздуха.

При поддержке морских и воздушных боевых систем ударные силы авиации совместно с реактивными системами залпового огня большой дальности и обычными ракетными войсками провели учения по нанесению совместных высокоточных ударов по целям. Несколько групп бомбардировщиков пролетели через Тайваньский пролив с севера на юг и с юга на север, в то время как несколько истребителей провели совместные учения с эсминцами и фрегатами.

В ходе операции была проверена тактика ведения системной войны в условиях, основанных на информации, а также отточены и улучшены возможности по уничтожению важнейших островных целей точными ударами, сказал офицер ВВС командования Восточного округа НОАК Чжан Чжи.