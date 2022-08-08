Энгельс, Саратовская область, 8 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Энгельсе 7 августа произошел пожар на территории Летного городка, во время которого частично обрушились конструкции здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

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Сообщения о возгорании в здании «Гарнизонного дома офицеров» стали поступать в 14:24 (местное время). На месте установили, что горела кровля здания и мусор внутри. На борьбу с огнем были стянуты пожарные расчеты из Энгельса и Саратова, также привлекались военные местной войсковой части и сотрудники городского Водоканала.

Пожар на площади 900 кв. метров был локализован в 16:24. Пострадавших в результате происшествия нет. В 18:45 пожар ликвидировали.

«Здание старой постройки, переменной этажности, деревянное, пустотное, произошло частичное обрушение его конструкций», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе правительства Саратовской области уточнили, что «Гарнизонный дом офицеров» находящийся в Энгельсе на территории Летного городка, был включен в перечень объектов культурного наследия. Ранее имевшее название дом офицеров Красной Армии при Энгельсской авиационной школе летчиков 1935 года постройки. До 2013 года здание находилось в ведении Министерства обороны.

ИА REGNUM напоминает, по итогам первого полугодия в Саратовской области произошел 2531 пожар.

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