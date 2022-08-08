Москва, , 06:51 — REGNUM Китайскоязычные хакеры совершили ряд атак на оборонные предприятия российского военно-промышленного комплекса, 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты «Лаборатории Касперского» считают, что целью атак, зафиксированных в начале 2022 года, был кибершпионаж. Эксперты предполагают, что выявленные атаки, возможно, связаны с деятельностью китайскоязычной кибергруппы TA428.

Сообщается, в ряде случаев атакующие полностью захватили IT-инфраструктуру предприятий. Ими применялись новые модификации известных ранее вредоносных программ, предназначенных для скрытого удаленного управления зараженными системами, а также способы обхода средств информационной безопасности.

Хакеры использовали фишинговые письма, в которых содержалась конфиденциальная информация, в частности, личные данные сотрудников.

Кроме российских предприятий, хакеры также атаковали учреждения стран Восточной Европы и Афганистана.

Напомним, что 29 июля «Почта России» подтвердила, что в результате хакерской атаки произошла утешка личных данных клиентов.

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